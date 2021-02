Salvini difende un disabile multato in un bar. L’attacco di Iacopo Melio: «Becero pietismo, la legge vale per tutti» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alla base della polemica c’è una multa comminata a una persona disabile entrata in un bar in zona arancione. «Ma perché non si applica la legge del Buonsenso? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi», commenta il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter. La legge è legge, ribatte Iacopo Melio, 28enne attivista e fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno. «Quando imparerai a fare politica e non sciacallaggio?», risponde Melio a Salvini. «La legge è uguale per tutti, è anche questa inclusione». January 30, 2021 Salvini si riferisce a quanto accaduto nei giorni scorsi nelle Marche: protagonista Giovanni valerio Ricci, 58 anni, ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alla base della polemica c’è una multa comminata a una personaentrata in un bar in zona arancione. «Ma perché non si applica ladel Buonsenso? Se verrà confermata la multa a questo signore, gliela pagheremo noi», commenta il leader della Lega Matteosu Twitter. La, ribatte, 28enne attivista e fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno. «Quando imparerai a fare politica e non sciacallaggio?», risponde. «Laè uguale per, è anche questa inclusione». January 30, 2021si riferisce a quanto accaduto nei giorni scorsi nelle Marche: protagonista Giovannirio Ricci, 58 anni, ...

HuffPostItalia : Salvini difende un disabile multato in un bar. Iacopo Melio non ci sta: 'Basta pietismo' - dinbene : RT @solosumisura: in pratica ormai ci sarebbero 3 scenari sottostare al ricatto di Rebibbia governo tecnico salvini-Meloni (forse) ma con… - Max07004257 : Salvini difende un disabile multato in un bar. Iacopo Melio non ci sta: 'Basta pietismo' - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Ecco la sindaca di Barcellona che piscia per strada.. (come gli immigrati illegali che difende) Ps. Si è costituita pa… - 57Isamaria : RT @ClaudioDeglinn2: Ecco la sindaca di Barcellona che piscia per strada.. (come gli immigrati illegali che difende) Ps. Si è costituita pa… -