Saga GameStop, come anticipato l’argento parte con il turbo. Nuovo colpo dei piccoli traders. O forse trappola della grande finanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) l’argento ha sfondato la soglia dei 30 dollari, con un rialzo del 13%. Il boom del metallo prezioso era stato in qualche modo anticipato dalle notizie diffuse nel corso del week end da diversi rivenditori di metalli preziosi che avevano segnalato di aver ricevuto ordini pari a dieci volte il flusso normale. I piccoli traders che nei giorni scorsi hanno fatto esplodere le quotazioni di titoli come GameStop causando perdite miliardari agli hedge funds che avevano invece puntato sul ribasso delle stesse azioni avevano indicato l’argento come uno dei prossimi obiettivi. Ieri sera il tam tam su internet e social media si è fatto più intenso con i contributi coordinati dall’hastag #silversqueeze, in sostanza una “spremitura” verso l’altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha sfondato la soglia dei 30 dollari, con un rialzo del 13%. Il boom del metallo prezioso era stato in qualche mododalle notizie diffuse nel corso del week end da diversi rivenditori di metalli preziosi che avevano segnalato di aver ricevuto ordini pari a dieci volte il flusso normale. Iche nei giorni scorsi hanno fatto esplodere le quotazioni di titolicausando perdite miliardari agli hedge funds che avevano invece puntato sul ribasso delle stesse azioni avevano indicatouno dei prossimi obiettivi. Ieri sera il tam tam su internet e social media si è fatto più intenso con i contributi coordinati dall’hastag #silversqueeze, in sostanza una “spremitura” verso l’altro ...

