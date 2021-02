Rugby, prima giornata Sei Nazioni 2021: programma, date, orari e tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Sei Nazioni 2021 è ormai alle porte e l’attesa è tanta. Italia, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda si sfideranno nel celebre torneo che comincerà il prossimo weekend, 6-7 febbraio, con gli azzurri protagonisti. Sabato 6 febbraio, infatti, sarà l’Italia a dare il via al Sei Nazioni tra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma contro la Francia alle ore 15:15. Poi alle 17:45 appuntamento al Twickenham Stadium di Londra per Inghilterra-Scozia. Weekend che verrà chiuso dal match tra Galles e Scozzia in programma al Millennium Stadium di Cardiff alle ore 16:00 di domenica 7 febbraio. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta e in chiaro su DMAX, canale visibile anche in streaming attraverso la piattaforma DPLAY. programma prima giornata SEI ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Seiè ormai alle porte e l’attesa è tanta. Italia, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda si sfideranno nel celebre torneo che comincerà il prossimo weekend, 6-7 febbraio, con gli azzurri protagonisti. Sabato 6 febbraio, infatti, sarà l’Italia a dare il via al Seitra le mura amiche dello Stadio Olimpico di Roma contro la Francia alle ore 15:15. Poi alle 17:45 appuntamento al Twickenham Stadium di Londra per Inghilterra-Scozia. Weekend che verrà chiuso dal match tra Galles e Scozzia inal Millennium Stadium di Cardiff alle ore 16:00 di domenica 7 febbraio. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta e in chiaro su DMAX, canale visibile anche in streaming attraverso la piattaforma DPLAY.SEI ...

