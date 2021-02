Reynolds Roma, il dt del Dallas: «Supera ogni volta le aspettative» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Reynolds si è trasferito ufficialmente alla Roma. Il dt del Dallas ha parlato del passaggio del giocatore in giallorosso André Zanotta, direttore tecnico del Dallas, ha parlato del passaggio di Bryan Reynolds alla Roma. Le sue parole al sito ufficiale del club. «Siamo sempre stati molto orgogliosi dell’interesse di uno dei più grandi club d’Europa per uno dei nostri. Bryan ha avuto una grande stagione con noi dopo aver atteso la sua chance con pazienza. Avevamo grandi aspettative ma le ha Superate ogni volta. Siamo orgogliosi dell’accordo con la Roma e del fatto che possa proseguire la carriera in un club con questa storia». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021)si è trasferito ufficialmente alla. Il dt delha parlato del passaggio del giocatore in giallorosso André Zanotta, direttore tecnico del, ha parlato del passaggio di Bryanalla. Le sue parole al sito ufficiale del club. «Siamo sempre stati molto orgogliosi dell’interesse di uno dei più grandi club d’Europa per uno dei nostri. Bryan ha avuto una grande stagione con noi dopo aver atteso la sua chance con pazienza. Avevamo grandima le hate. Siamo orgogliosi dell’accordo con lae del fatto che possa proseguire la carriera in un club con questa storia». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : UFFICIALE - Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma ???? - infoitsport : Roma, ufficializzato l’acquisto di Bryan Reynolds: al fantacalcio e con Karsdorp… - SPress24 : UFFICIALE, Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma: 'Un sogno che si avvera' - lccatt : RT @OfficialDuivel: Ultimo giorno di mercato: -La Juve sbologna Khedira e Rugani -Il Milan chiude per Kerkez -La Roma chiude per Reynolds… - emanuel8__ : RT @OfficialDuivel: Ultimo giorno di mercato: -La Juve sbologna Khedira e Rugani -Il Milan chiude per Kerkez -La Roma chiude per Reynolds… -