Regione Campania | l’assessore Caputo | Piano di sviluppo rurale | siamo in debito con i giovani

di Nicola Rivieccio "Si conferma sofferto, ma in pieno e necessario proseguimento il percorso verso il giusto e trasparente conseguimento degli obiettivi del Progetto integrato giovani (Pig) con le Misure (Mis. 4.1.2. e 6.1.2.) del Piano di sviluppo rurale (Psr) 2014/2020 della Campania volte al rinnovamento dell'agricoltura con il sostegno all'ingresso nel comparto di giovani neo-imprenditori e la creazione di condizioni per garantire la redditività delle aziende al primo insediamento giovanile. siamo in debito con i giovani che in questi anni sono stati mortificati e penalizzati da una programmazione che ha spesso messo in luce i suoi limiti, alimentando, peraltro, strumentalizzazioni da parte di portatori di ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania Torre Annunziata. Stretta anticovid, ma spuntano i "furbetti"

Il sindaco chiude quasi tutto per via dei contagi. Spuntano però i ' furbetti' dell'ordinanza. Dopo le polemiche legate alla nuova chiusura anticipata dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e poi attuata dal sindaco Vincenzo Ascione , Torre Annunziata sarà costretta a due settimane di controlli serrati. L'obiettivo è abbassare i numeri preoccupanti dei ...

Zona gialla, le regole: spostamenti, negozi, bar, ristoranti

... oggi, le Regioni Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia ... divieto dalle 22 alle 5 Spostamenti : consentiti solo tra Comuni in regione Spostamenti verso ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Avviso pubblico per la selezione di n.13 figure professionali - progetti "SU.PR.EME. ITALIA"

08/01/2021 - Il Decreto Dirigenziale n.1 del 7 gennaio 2021, di prossima pubblicazione sul BURC, avente ad oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n.13 figure professionali da impiegare nello svo ...

Graduatorie definitive "avviamento a selezione di 3 operatori dei servizi manutentivi" - Comune di Altavilla Irpina

28/01/2021 - Pubblicate le graduatorie definitive, redatte a seguito di formali richieste, avanzate dal Comune di Altavilla, concernenti gli avviamenti a selezione, ai sensi della ...

