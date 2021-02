**Premio Strega: al via le candidature ufficiali, 5 libri già presentati** (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Sono cinque i primi libri proposti dagli Amici della domenica per la LXXV edizione del Premio Strega. Sono in corsa per entrare tra i candidati: “Noi” di Paolo Di Stefano (Bompiani), proposto da Luca Serianni; “Questo giorno che incombe” di Antonella Lattanzi (HarperCollins Italia Editore), proposto da Domenico Starnone; “La notte di avvicina” di Loredana Lipperini (Bompiani), proposto da Romana Petri; “I divoratori” di Stefano Sgambati (libri Mondadori), proposto da Daria Bignardi; “Due vite” di Emanuele Trevi (Neri Pozza), proposto da Francesco Piccolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Sono cinque i primiproposti dagli Amici della domenica per la LXXV edizione del Premio. Sono in corsa per entrare tra i candidati: “Noi” di Paolo Di Stefano (Bompiani), proposto da Luca Serianni; “Questo giorno che incombe” di Antonella Lattanzi (HarperCollins Italia Editore), proposto da Domenico Starnone; “La notte di avvicina” di Loredana Lipperini (Bompiani), proposto da Romana Petri; “I divoratori” di Stefano Sgambati (Mondadori), proposto da Daria Bignardi; “Due vite” di Emanuele Trevi (Neri Pozza), proposto da Francesco Piccolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

