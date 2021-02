Nicolò Zenga, fratello di Andrea replica a papà Walter e fa una sorpresa al GF Vip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera nuovo incontro tra Nicolò Zenga ed il fratello Andrea, nella Casa del GF Vip. Un incontro in qualche modo necessario, annunciato dai social ufficiali del reality e che arriva a distanza di pochi giorni dal tormentato e deludente confronto con il padre Walter Zenga, ieri ospite anche nel salotto di Barbara d’Urso a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questa sera nuovo incontro traed il, nella Casa del GF Vip. Un incontro in qualche modo necessario, annunciato dai social ufficiali del reality e che arriva a distanza di pochi giorni dal tormentato e deludente confronto con il padre, ieri ospite anche nel salotto di Barbara d’Urso a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

angelofavignan : RT @TrashAmmme: Quindi stasera: -Sorpresa Nello per Carlotta -Sorpresa Fariba per Giulia -Sorpresa Nicolò per Zenga Dinamiche interne orm… - FattaMiss : Nicolò Zenga fa una sorpresa a suo fratello Andrea. Saranno due uccellini feriti ma forti, ci faranno una tenerezz… - FloFloranis00 : #GFVIP spero che Nicolo' Zenga non vada dal fratello per fomentarlo contro il padre.....sarebbe pessimo a parer mio! - blogtivvu : Nicolò Zenga, fratello di Andrea replica a papà Walter: sorpresa al #GFVip - CorriereCitta : Nicolò Zenga: chi è, età, che lavoro fa, chi è la fidanzata, Instagram, tutto sul fratello di Andrea Zenga. Stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zenga Nicolò Zenga, fratello di Andrea replica a papà Walter e fa una sorpresa al GF Vip

Questa sera nuovo incontro tra Nicolò Zenga ed il fratello Andrea , nella Casa del GF Vip . Un incontro in qualche modo necessario, annunciato dai social ufficiali del reality e che arriva a distanza di pochi giorni dal tormentato ...

Andrea Zenga/ Nessun rapporto tra mamma Roberta Termali e papà Walter Zenga 'ma non mi ha condizionato'

Dalle parole della giornalista, i figli Guenda e Gian Amedeo sarebbero molto diversi esattamente come Andrea e il fratello Nicolò. Nonostante questo la Ruta sa di non poter fare molto e Zenga ha ...

Questa sera nuovo incontro traed il fratello Andrea , nella Casa del GF Vip . Un incontro in qualche modo necessario, annunciato dai social ufficiali del reality e che arriva a distanza di pochi giorni dal tormentato ...Dalle parole della giornalista, i figli Guenda e Gian Amedeo sarebbero molto diversi esattamente come Andrea e il fratello. Nonostante questo la Ruta sa di non poter fare molto eha ...