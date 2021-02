Musei | Del Corno | ' Un' apertura parziale è inutile | anzi dannosa Aspettiamo marzo'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) 'Se devo essere sincero non cambia nulla., le cose cambiano in peggio'. L'assessore alla Cultura Filippo Delnon è mai stato un amante dei giri di parole. E anche sulla zona gialla in ...

saratabula : @MadameA02 teatri, cinema, musei , biblioteche, palestre e piscine hanno constatato l’ esistenza del Lockdown. Per… - ffigara : RT @castelliditalia: Il castello baciato dal mar Tirreno, si trova a #SantaSevera, frazione di #SantaMarinella. Al suo interno #Musei del #… - infomuseumitaly : RT @museoarcheovr: I Musei della Direzione regionale Musei Veneto riaprono al pubblico, secondo le indicazioni del DPCM del 14 gennaio 2021… - Metapo_infos : RT @castelliditalia: Il castello baciato dal mar Tirreno, si trova a #SantaSevera, frazione di #SantaMarinella. Al suo interno #Musei del #… - museoarcheovr : I Musei della Direzione regionale Musei Veneto riaprono al pubblico, secondo le indicazioni del DPCM del 14 gennaio… -

Ma anche che riapriranno inei giorni feriali. Chiudono invece per tutti i centri commerciali ... Come nelle aree arancioni, resta il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5mattino successivo. ...Dopodiché, per effettoDpcm16 gennaio, per i bar senza cucina sarà consentito solo il servizio a domicilio. Ipotranno aprire in fascia gialla nei giorni feriali, mentre restano chiusi ...Con il rilancio del mondo della cultura e dell’arte, i musei del Piemonte riaprono al pubblico proponendo ingressi gratuiti e nuove iniziative A partire da oggi, lunedì 1 febbraio, il Piemonte tornerà ...Si potrà consumare al tavolo nei bar e ristoranti, ma solo fino alle 18. Aperti i musei. Chiusi ancora impianti sciistici, piscine, palestre, sale concerto e teatri ...