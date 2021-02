L'Istituto di ricerca Galilee MIGAL riceve una sovvenzione di 7,5 milioni di Euro da EU HORIZON 2020 per lo sviluppo di soluzioni farmaceutiche e alimenti funzionali a base di alghe (Di lunedì 1 febbraio 2021) La sovvenzione va a sostegno della ricerca pionieristica del MIGAL sui trattamenti per la colite e il morbo di Crohn, diretta dalla Dott.ssa Dorit Avni QIRYAT SHMONA, Israele, 1 febbraio 2021 /PRNewswire/



L'Istituto di ricerca Galilee MIGAL (MIGAL), un enorme centro di ricerca e sviluppo regionale supportato dal Ministero israeliano della scienza e della tecnologia, ha annunciato oggi che ALGEA4IBD, un progetto avviato, guidato e coordinato dalla Dott.ssa Dorit Avni, direttore del Laboratorio dei metaboliti bioattivi e di modulazione immunitaria del MIGAL, ha ricevuto una prestigiosa sovvenzione dal programma dell'UE (Unione Europea) HORIZON ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lava a sostegno dellapionieristica delsui trattamenti per la colite e il morbo di Crohn, diretta dalla Dott.ssa Dorit Avni QIRYAT SHMONA, Israele, 1 febbraio 2021 /PRNewswire/L'di), un enorme centro diregionale supportato dal Ministero israeliano della scienza e della tecnologia, ha annunciato oggi che ALGEA4IBD, un progetto avviato, guidato e coordinato dalla Dott.ssa Dorit Avni, direttore del Laboratorio dei metaboliti bioattivi e di modulazione immunitaria del, ha ricevuto una prestigiosadal programma dell'UE (Unionepea)...

