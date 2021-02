Lautaro Martinez diventa papà: nata la piccola Nina. L’annuncio sui social (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lautaro Martinez diventa papà. L'attaccante dell'Inter festeggia un weekend magico e un inizio di nuova settimana assolutamente stellare. Il Toro dà il benvenuto a Nina, la sua primogenita. Lo scatto social del centravanti argentino e della sua compagna Agustina Gandolfo è subito diventato virale."Nina, benvenuta nelle nostre vite amore nostro", ha scritto la donna sul proprio profilo Instagram immortalando il primo abbraccio della famiglia. "Grazie Agustina per avermi dato questa gioia immensa", ha detto invece l'attaccante. Per il bomber un momento d'oro dopo la rete in campionato contro il Benevento e le voci sul rinnovo di contratto che sembrano ormai vederlo sempre più legato alla Milano nerazzurra.caption id="attachment 998677" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021). L'attaccante dell'Inter festeggia un weekend magico e un inizio di nuova settimana assolutamente stellare. Il Toro dà il benvenuto a, la sua primogenita. Lo scattodel centravanti argentino e della sua compagna Agustina Gandolfo è subitoto virale.", benvenuta nelle nostre vite amore nostro", ha scritto la donna sul proprio profilo Instagram immortalando il primo abbraccio della famiglia. "Grazie Agustina per avermi dato questa gioia immensa", ha detto invece l'attaccante. Per il bomber un momento d'oro dopo la rete in campionato contro il Benevento e le voci sul rinnovo di contratto che sembrano ormai vederlo sempre più legato alla Milano nerazzurra.caption id="attachment 998677" align="alignnone" ...

