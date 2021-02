La vecchiaia? Sarà come la immaginiamo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ricordate la legge dell’attrazione? Quella professata dai guru della crescita personale che prevede di visualizzare intensamente ciò che si vuole ottenere perché l’asse dell’universo si allinei per accontentarvi. Ok, ho semplificato il concetto, non me ne vogliate, e non era mia intenzione banalizzarlo anche perché l’idea che ci accada quello che desideriamo è tutt’altro che una fantasia new age. Anzi, ha sempre più conferme scientifiche. Il modo in cui pensiamo a noi stessi influenza il nostro comportamento e il modo di reagire più di quanto possiamo immaginare. Perché le parole che usiamo per definirci ‘risuonano’ dentro di noi, come dice la mia amica Annamaria Crespi, coach e ideatrice del metodo WAL, la camminata che aiuta l’apprendimento. La realtà è modellata da come la interpretiamo. Sta a noi decidere che colore di lenti per guardarla. Lo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ricordate la legge dell’attrazione? Quella professata dai guru della crescita personale che prevede di visualizzare intensamente ciò che si vuole ottenere perché l’asse dell’universo si allinei per accontentarvi. Ok, ho semplificato il concetto, non me ne vogliate, e non era mia intenzione banalizzarlo anche perché l’idea che ci accada quello che desideriamo è tutt’altro che una fantasia new age. Anzi, ha sempre più conferme scientifiche. Il modo in cui pensiamo a noi stessi influenza il nostro comportamento e il modo di reagire più di quanto possiamo immaginare. Perché le parole che usiamo per definirci ‘risuonano’ dentro di noi,dice la mia amica Annamaria Crespi, coach e ideatrice del metodo WAL, la camminata che aiuta l’apprendimento. La realtà è modellata dala interpretiamo. Sta a noi decidere che colore di lenti per guardarla. Lo ...

