' Inter | frenata BC Partners Ci sono altri fondi'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Non solo le questioni legate all' ultimo giorno del calciomercato , l'altro tema che in casaè quello della ricerca di un investitore per il club nerazzurro. In realtà però, fonti vicine a ...

Corriere dello Sport

Non solo le questioni legate all' ultimo giorno del calciomercato , l'altro tema che in casaè quello della ricerca di un investitore per il club nerazzurro. In realtà però, fonti vicine a Suning confermano che la situazione al momento è in fase d'arresto, di stallo. Il dialogo con BC ...Commenta per primo Dopo le due sconfitte in tre giorni contro Atalanta e, i critici si aspettavano e gli avversari si auguravano unadel Milan anche a Bologna. E invece la risposta della squadra di Pioli è stata chiara: il Milan fa sul serio e vuole giocarsi ...Nuovo stadio, il comune frena nel dare il consenso ai lavori: da chiarire il futuro dell'Inter e della proprietà Suning ancora nebuloso ...Lautaro Martinez, prossimo al rinnovo fino al 2024, è tornato al gol raggiungendo la doppia cifra. Futuro nerazzurro, con obiettivi ambiziosi.