Il “Rinascimento” saudita di Renzi, che dimentica Khashoggi ucciso e fatto a pezzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’indignazione per le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha definito l’Arabia saudita il “centro di un futuro nuovo Rinascimento” non accenna a placarsi, soprattutto per chi ricorda alcune delle principali gravi violazioni dei diritti umani messe in atto negli ultimi anni dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Tra questi episodi c’è anche quello che riguarda l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita a Istanbul a ottobre 2018. Il corpo del giornalista, che sarebbe stato smembrato all’interno dell’ambasciata, non sono mai stati ritrovati e Bin Salman è considerato dai servizi di intelligence internazionali il mandante di questo brutale omicidio. Il caso Khashoggi Il giornalista e dissidente ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’indignazione per le parole del leader di Italia Viva Matteo, che ha definito l’Arabiail “centro di un futuro nuovo” non accenna a placarsi, soprattutto per chi ricorda alcune delle principali gravi violazioni dei diritti umani messe in atto negli ultimi anni dal principe ereditarioMohammed bin Salman. Tra questi episodi c’è anche quello che riguarda l’omicidio del giornalista Jamalnel consolatoa Istanbul a ottobre 2018. Il corpo del giornalista, che sarebbe stato smembrato all’interno dell’ambasciata, non sono mai stati ritrovati e Bin Salman è considerato dai servizi di intelligence internazionali il mandante di questo brutale omicidio. Il casoIl giornalista e dissidente ...

petergomezblog : Renzi nell'incontro di Ryad con Bin Salman magnifica l’Arabia Saudita: “Qui le condizioni di un neo-rinascimento. S… - GassmanGassmann : ...dice cosetto, che in Arabia Saudita c’è un Rinascimento... si, vallo a ddi alle donne del posto, o parlane in ????… - stanzaselvaggia : Riccardo Noury, presedente di @amnestyitalia, ha raccontato a me e @SalamidaFabio le repressioni, la pena di morte,… - Massimo05888247 : RT @Pura_Vida69: Al netto della sua #infamità, uno che loda lo sviluppo dell'Arabia Saudita paragonandolo al rinascimento fiorentino, mentr… - noth2loos : RT @rivistailmulino: Renzi si è recato privatamente da bin Salman elogiando il rinascimento saudita. L'idea che Riad sarebbe un alleato imp… -