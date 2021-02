Il grande affresco promesso da “Il sistema” è solo un ritrattino di personaggi mediocri

(Di lunedì 1 febbraio 2021) L’intervista che Alessandro Sallusti ha fatto a Luca Palamara, “Il. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana” è il bestseller del momento. È in testa alla classifica di Amazon dei libri più venduti, senza contare le copie piratate che impazzano sul web e nelle chat. E ha fatto capolino sullo sfondo di una delle più meste inaugurazioni dell’anno giudiziario che si ricordino. In pratica è una tempesta perfetta: crisi sanitaria, politica e istituzionale senza che per nessuna delle tre nessuno intraveda finora una soluzione accettabile. Il titolo del libro richiama un famoso docu-film (“’O”) sulla Camorra ma anche il “metodo Moggi”, di un rivolo del quale (la società del figlio Alessandro) l’ex PM si interessò in una delle rare inchieste di grido di cui si è occupato, in una finestra tra gli incessanti impegni ...

Linkiesta.it

