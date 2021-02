Governo: niente documento dal tavolo del programma, confronto avanti sui punti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) – Non ci sarà un documento sottoscritto dalle parti al termine del tavolo sul programma convocato da Roberto Fico. A confermarlo sono stati alcuni dei partecipanti nella pausa dei lavori di metà giornata. Stamattina, hanno raccontato i capigruppo, Fico ha introdotto la riunione lasciando poi ai rappresentanti della maggioranza il confronto sui diversi temi. In particolare, nella prima parte dei lavori, l’attenzione si è concentrata su lavoro, riforme istituzionali e riforma elettorale. In totale, sono 9 i capitoli che saranno affrontati dalle parti. Fico ha anche messo a disposizione dei gruppi altre sale, oltre a quella della Lupa dove si tiene la sessione principale dei lavori, per far svolgere tavoli tematici sui singoli argomenti e procedere ancora più speditamente. Ma i capigruppo hanno ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) – Non ci sarà unsottoscritto dalle parti al termine delsulconvocato da Roberto Fico. A confermarlo sono stati alcuni dei partecipanti nella pausa dei lavori di metà giornata. Stamattina, hanno raccontato i capigruppo, Fico ha introdotto la riunione lasciando poi ai rappresentanti della maggioranza ilsui diversi temi. In particolare, nella prima parte dei lavori, l’attenzione si è concentrata su lavoro, riforme istituzionali e riforma elettorale. In totale, sono 9 i capitoli che saranno affrontati dalle parti. Fico ha anche messo a disposizione dei gruppi altre sale, oltre a quella della Lupa dove si tiene la sessione principale dei lavori, per far svolgere tavoli tematici sui singoli argomenti e procedere ancora più speditamente. Ma i capigruppo hanno ...

" Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo Governo . Dovrà essere all'altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l'Italia ...

Romano (M5s), il nodo Mes: «Italia viva? Niente veti. Ora serve responsabilità»

Il senatore pugliese pentastellato parla anche della situazione interna alla regione Puglia: «Se il M5S inciderà, dialogare sarà stata la scelta giusta» ...

