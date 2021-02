Giocano a poker violando Dpcm: 8 denunce (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Blitz della Polizia della Squadra Amministrativa della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone, in un circolo privato di via Mario Cartaro zona Torpignattara, dove sono state sorprese 8 persone intente a giocare a poker, nonostante i divieti imposti dal Dpcm. Al momento dell’irruzione, gli agenti della Squadra Amministrativa, hanno colto in flagranza i giocatori, tutti di nazionalita’ cinese, tra i 25 e 60 anni, seduti attorno a due tavoli verdi perfettamente allestiti per il poker e a stretto contatto fisico l’uno con l’altro nonostante le restrizioni imposte dalla normativa anti – Covid. Circa 3 mila euro, il contante sequestrato trovato sui tavoli da gioco insieme a svariati mazzi di carte da poker. I giocatori sono stati identificati e dal successivo controllo, e’ emerso che 2 di loro avevano gia’ ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – Blitz della Polizia della Squadra Amministrativa della Questura di Roma, diretta da Agnese Cedrone, in un circolo privato di via Mario Cartaro zona Torpignattara, dove sono state sorprese 8 persone intente a giocare a, nonostante i divieti imposti dal. Al momento dell’irruzione, gli agenti della Squadra Amministrativa, hanno colto in flagranza i giocatori, tutti di nazionalita’ cinese, tra i 25 e 60 anni, seduti attorno a due tavoli verdi perfettamente allestiti per ile a stretto contatto fisico l’uno con l’altro nonostante le restrizioni imposte dalla normativa anti – Covid. Circa 3 mila euro, il contante sequestrato trovato sui tavoli da gioco insieme a svariati mazzi di carte da. I giocatori sono stati identificati e dal successivo controllo, e’ emerso che 2 di loro avevano gia’ ...

