Gattuso | un ciclone contro il Napoli di De Laurentiis | ricucitura o separazione?

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La vittoria, a tratti sofferta,il Parma in campionato ha avuto un epilogo che nessuno si aspettava. Nonostante l’euforia per il ritorno ai tre punti, Gennarosi è tolto qualche sassolino, dalle grandezze di macigni, dalle scarpe. Il tecnico dei partenopei, nella rituale intervista del post partita, ha attaccato frontalmente iled Aurelio De, presidente del club campano. Lo sfogo certifica una frattura definitiva tra i due? Le parole diAi microfoni di Sky Sport, Gennarosi è sfogato: “Io prendo schiaffi a destra e a manca, vengo massacrato tutti i giorni. Sembra che siamo ultimi in classifica. Tutti i giorni, mi dite ‘è gente che non conta nulla quella che parla’, ma è difficile e siccome si smanetta tanto, ai giocatori qualcosa ...

Daniporcelotti : @_sonnenblvme Stasera non mi metto a gridare Forza Spezia ma mi starebbe sulle palle vincere 8 0 e poi prenderle da… - napolista : Repubblica: il #Napoli è arrivato al bivio, chi rema contro o sbaglia pagherà I silenzi del presidente hanno prest… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso ciclone

Metropolitan Magazine Italia

...edovrà trovare le giuste contromoss e per non essere eliminato. Contromosse che non ha trovato Simone Inzaghi con la sua Lazio, che nonostante la superiorità numerica, ha subito il...I silenzi del presidente hanno prestato il fianco a una escalation di j'accuse a senso unico contro. Ringhio s'è dunque ritrovato da solo nell'occhio dele l'ha presa male De Laurentiis dunque è deluso, arrabbiato, ma non ha ancora mai alzato la voce, non ha preso posizione, come ...Gennaro Gattuso è un fiume in piena contro il Napoli e De Laurentiis. Il mister dei partenopei ha parlato a mezzo stampa di una ...Al Napoli basta un tempo, il primo, per ritrovare gol e brillantezza. Gli azzurri piegano 4-2 lo Spezia e accedono alle semifinali di Coppa Italia: il 3 e il 10 febbraio sfideranno ...