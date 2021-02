GameStop, si ferma la folle corsa. Titolo crolla a Wall Street (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso il titolo GameStop, che esibisce una variazione percentuale negativa del 24,62% mettendo un freno alla folle corsa, in particolare, della scorsa settimana. Il titolo ha guadagnato oltre il 1600% nell’ultimo mese, principalmente nell’ultima settimana, e rimane caratterizzato da una grande volatilità. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono aumentate del 18%, a quota 384 dollari, nel trading pre-market, salvo poi scendere sotto il livello di chiusura di venerdì scorso. I piccoli investitori che si coordinano sulle chat di Reddit sembrano aver preso di mira un nuovo obiettivo: l’argento, il cui prezzo oggi ha sfondato quota 30 dollari, colpito dalla “retail mania”, ovvero dall’azione di piccoli trader delle piattaforme social contro i grandi fondi della finanza. L’analisi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si muove in forte ribasso il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 24,62% mettendo un freno alla, in particolare, della ssettimana. Il titolo ha guadagnato oltre il 1600% nell’ultimo mese, principalmente nell’ultima settimana, e rimane caratterizzato da una grande volatilità. Le azioni del rivenditore di videogiochi sono aumentate del 18%, a quota 384 dollari, nel trading pre-market, salvo poi scendere sotto il livello di chiusura di venerdì scorso. I piccoli investitori che si coordinano sulle chat di Reddit sembrano aver preso di mira un nuovo obiettivo: l’argento, il cui prezzo oggi ha sfondato quota 30 dollari, colpito dalla “retail mania”, ovvero dall’azione di piccoli trader delle piattaforme social contro i grandi fondi della finanza. L’analisi ...

Tecnicamente, GameStop è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 197,3. A livello operativo si prevede un proseguimento ...

E intanto XRP non si ferma più Per una criptovaluta (anche meme) che è crollata dopo essere stata ... così quanto avvenuto con Dogecoin e, fuori dal settore criptovalute, con GameStop e, notizia di ...

GameStop. Il fenomeno dei micro investitori nell'anno del Covid

Si organizzano nei forum, ma i forum non sono senza logiche né gerarchie. Un fenomeno enorme, difficile da capire se davvero dal basso o pilotato, ma con cui la finanza deve fare i conti. Ora punta al ...

