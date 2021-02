Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi lunedì 1 febbraio: 38 decessi e 717 casi positivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio ( - 987) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 13 mila test, si registrano 717 casi positivi ( - 226), 38 i decessi ( - 1) e +2.390 i guariti. ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) 'su oltre 8 mila tamponi nel( - 987) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 13 mila test, si registrano 717( - 226), 38 i( - 1) e +2.390 i guariti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Addio a Dragan Petrovic, cronista di razza

... noto nel suo Paese e apprezzato anche in Italia per il suo costante impegno professionale, è morto a Belgrado per le conseguenze del coronavirus. Petrovic, che aveva 69 anni, si è spento ieri in ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio: i dati alle 17. Calano i contagi in Veneto e Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 1 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 su ... In Puglia si registrano invece 379 nuovi casi con 36 morti, nel Lazio 717 nuovi positivi e 38 ...

Coronavirus nel mondo, la variante Sudafricana trovata per la prima volta in Grecia la Repubblica Senigallia, 49 gli studenti positivi al Covid-19

Sono 49 gli studenti senigalliesi postivi al Covid-19 mentre quelli in isolamento ammontano a 175. Stabile la situazione nell’hinterland: sono attualmente in quarantena una classe delle medie e una de ...

Coronavirus, 195 nuovi casi in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 492.399 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 520.326 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...

