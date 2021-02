Coronavirus, 329 vittime in 24 ore. Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva: 145 (ieri 97) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il bollettino del 1° febbraio Il primo giorno di febbraio registra ancora 329 vittime positive al Coronavirus in tutta Italia – ieri erano state 237, il giorno prima 421 secondo il consueto monitoraggio di ministero della Salute e Protezione Civile. Ora il totale dei decessi sale a quota 88.845. Aumentano di nuovo gli ingressi nei reparti di terapia intensiva di tutto il paese: +145 in 24 ore a fronte dei 97 di ieri, i 132 di due giorni fa e i 148 del giorno prima. Ci sono 20.260 persone ricoverate con sintomi, 164 in più di ieri. I nuovi casi sono 7.925 a fronte dei 11.252 di ieri e dei +12.715 di due giorni fa e a conferma del consueto calo dei dati nel weekend. Il bilancio complessivo dei casi registrati di Covid-19 in Italia ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il bollettino del 1° febbraio Il primo giorno di febbraio registra ancora 329positive alin tutta Italia –erano state 237, il giorno prima 421 secondo il consueto monitoraggio di ministero della Salute e Protezione Civile. Ora il totale dei decessi sale a quota 88.845. Aumentano di nuovo glinei reparti didi tutto il paese: +145 in 24 ore a fronte dei 97 di, i 132 di due giorni fa e i 148 del giorno prima. Ci sono 20.260 persone ricoverate con sintomi, 164 in più di. I nuovi casi sono 7.925 a fronte dei 11.252 die dei +12.715 di due giorni fa e a conferma del consueto calo dei dati nel weekend. Il bilancio complessivo dei casi registrati di Covid-19 in Italia ...

