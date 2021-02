Cicloturismo | consigli utili per viaggiare in bici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Probabilmente ne avrai sentito parlare, ma non sai di preciso di cosa si tratta. Eccoci quindi qui a darti qualche spiegazione in più sul. Ilè quell’attività che consiste nelincletta. Si tratta di un’attività molto particolare che viene intrapresa da moltissime persone ogni anno e che vede un modo differente di godersi luoghi nuovi da visitare. Ci sono tanti modi di praticare il: per esempio, si può fare un’escursione in un solo giorno o in un paio di giorni, oppure pensare di fare un viaggio a tappe che può durare più settimane . Ci sono al giorno d’oggi persino dei veri e propri tour organizzati da agenzie di viaggio che permettono di poter fare quest’esperienza così particolare. Va da sé che trattandosi di un modo non comune di trascorrere le ...