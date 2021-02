Chi è Alda D’Eusanio vita privata e carriera: tutto sulla nota conduttrice Tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) Venerdì 29 gennaio 2021 Alda D’Eusanio è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente. A sole poche ore dal suo ingresso, la “Vippona” rischia di essere squalificata. La nota conduttrice è stata protagonista di un giudizio poco carino nei confronti Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria. Dopo aver ascoltato le sue parole, il mondo dei social si è scatenato e ha chiesto l’uscita immediata di Alda dalla casa. Questa sera, 1° Febbraio 2021, Alfonso Signorini comunicherà al pubblico la decisione della produzione. Nel frattempo scopriamo qualche curiosità in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Leggi anche –> Alda D’Eusanio oggi compie 70 anni: «Dopo la morte ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Venerdì 29 gennaio 2021è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 come nuova concorrente. A sole poche ore dal suo ingresso, la “Vippona” rischia di essere squalificata. Laè stata protagonista di un giudizio poco carino nei confronti Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria. Dopo aver ascoltato le sue parole, il mondo dei social si è scatenato e ha chiesto l’uscita immediata didalla casa. Questa sera, 1° Febbraio 2021, Alfonso Signorini comunicherà al pubblico la decisione della produzione. Nel frattempo scopriamo qualche curiosità in più siasuache pubblica. Leggi anche –>oggi compie 70 anni: «Dopo la morte ...

