Affari Ufficiali LIVE | Bani | è un nuovo giocatore del Parma

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Si chiude oggi la finestra invernale di calciomercato. Il gong finale è fissato, come ogni anno, per le 20:00. Seguiremotutte le operazioni di quest’ultima giornata di trattative. 10.29:, arriva il classe 2005 Djoseph Bangala dall’AIK Solna. 10.25: Trabzonspor, dal Wolfsburg arriva Yunus Malli. 10.21:, arrivain prestito con diritto di riscatto dal Genoa. 09.36: Il Cosenzazza il difensore Georgios Antzoulas dall’Asteras Tripolis. 08.53: Frosinone, arriva Thomas Vettorel. Era svincolato. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

forumJuventus : ?? Rovella-Portanova-Petrelli ?? Le cifre dell’affare col Genoa ?? - vgaltieri : Su Transfermarkt: Portanova 1 milione, tale Petrelli 250 mila euro. Io boh. cc @Pippoevai Juve, le cifre UFFICIALI… - B04Beni : RT @forumJuventus: ?? Rovella-Portanova-Petrelli ?? Le cifre dell’affare col Genoa ?? - Haavara3 : @22Militico @pirlofacose @EdoardoMecca1 È più complessa la cosa. Ma Ausilio ha fatto di peggio - risoldi_sergio : RT @cmdotcom: #Juve, le cifre UFFICIALI degli affari #Rovella, #Portanova e #Petrelli: oltre 17 milioni di plusvalenza, tutti i dettagli ht… -

È l'ultimo giorno utile per definire le ultime trattative: oggi, alle ore 20, chiuderà la sessione invernale di calciomercato della stagione 2020/21. Una data insolita, ...