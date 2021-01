Vaccini, parla l’esperto Luca Richeldi (Cts): “Priorità bassa per chi è già guarito dal virus. Monoclonali potrebbero essere armi efficaci” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Troppa improvvisazione sui Vaccini”, tanto da richiede l’uso dell’esercito. Priorità bassa per chi ha avuto il Covid, ma avanti coi Monoclonali che “potrebbero essere armi efficaci”. Luca Richeldi, pneumologo e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), fa il punto della situazione sulla gestione dell’emergenza e anticipa alcuni orientamenti per il prossimo futuro, tra cui la convinzione del Comitato di esperti che chi ha già avuto il virus possa avere “una bassa Priorità” nella distribuzione perché durante l’infezione ha acquisito una immunità”. Il professor Richeldi, ospite a Domenica In, ha poi spiegato che chi è stato contagiato dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) “Troppa improvvisazione sui”, tanto da richiede l’uso dell’esercito.per chi ha avuto il Covid, ma avanti coiche “”., pneumologo e componente del Comitato tecnico-scientifico (Cts), fa il punto della situazione sulla gestione dell’emergenza e anticipa alcuni orientamenti per il prossimo futuro, tra cui la convinzione del Comitato di esperti che chi ha già avuto ilpossa avere “una” nella distribuzione perché durante l’infezione ha acquisito una immunità”. Il professor, ospite a Domenica In, ha poi spiegato che chi è stato contagiato dopo la ...

