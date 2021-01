UPAS | anticipazioni 1 febbraio | Giulia conosce l’aggressore di Silvia e Michele | Angela si interroga su Nunzio

redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #lunedì #1febbraio - redazionetvsoap : La storia si ingarbuglia e la serenità è lontana... #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - dubitoditutto : Nunzio avrà un nuovo volto #upas - UgoBaroni : RT @redazionetvsoap: #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #29gennaio - giampieffe : MARINA NELLE ANTICIPAZIONI ???????????? #upas -

Ultime Notizie dalla rete : UPAS anticipazioni

Ledi Un Posto al Sole rivelano che nel grande palazzo busseranno sia Samuel che ... Inoltre, nella trama ditorna Nunzio (Vladimir Randazzo), figlio adottivo di Franco (Peppe Zarbo), ......foto sono già trapelate in rete - parliamo di una novità legata al giovane personaggio di. ...Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte leUn posto al sole, new entry a Palazzo Palladini: tra rientri e nuovi inquilini si rinnova il cast della soap made in Napoli.Ad un posto al sole recasting per Nunzio che sarà interpretato da Vladimir Randazzo, il suo personaggio si metterà nei guai e avrà bisogno di denaro.