The Crown: Gillian Anderson condivide una foto pazza dal set per il compleanno di Olivia Colman (Di domenica 31 gennaio 2021) Gillian Anderson ha condiviso degli scatti divertenti del backstage di The Crown per celebrare il 47° compleanno della co-protagonista Olivia Colman. Gillian Anderson ha mostrato quanto sia esilarante la sua relazione fuori dallo schermo con Olivia Colman pubblicando una serie di scatti provenienti dal backstage di The Crown per celebrare pubblicamente il 47 ° compleanno della sua co-protagonista. L'attrice, 55 anni, che ha interpretato la Thatcher nel popolare show prodotto da Netflix, ha condiviso le immagini con i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram. Nelle foto lei e Olivia posano in costume facendo delle smorfie davanti alla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 gennaio 2021)ha condiviso degli scatti divertenti del backstage di Theper celebrare il 47°della co-protagonistaha mostrato quanto sia esilarante la sua relazione fuori dallo schermo conpubblicando una serie di scatti provenienti dal backstage di Theper celebrare pubblicamente il 47 °della sua co-protagonista. L'attrice, 55 anni, che ha interpretato la Thatcher nel popolare show prodotto da Netflix, ha condiviso le immagini con i suoi 1,7 milioni di follower su Instagram. Nellelei eposano in costume facendo delle smorfie davanti alla ...

