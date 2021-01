Spezia Udinese 0-0 LIVE: Musso salva su Gyasi (Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Udinese si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Udinese 0-0 MOVIOLA 27? Becao pericoloso – Il difensore bianconero, sugli sviluppi di un corner, svetta solitario nel cuore dell’area di rigore ma manda alto sopra la traversa 20? Occasione Spezia – Bel pallone di Bastoni sul secondo palo per Gyasi, che in tuffo trova la grande parata di Musso 10? Partita bloccata – Tanti duelli fisici tra le due compagini e trame di gioco spesso spezzettate Fischio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 27? Becao pericoloso – Il difensore bianconero, sugli sviluppi di un corner, svetta solitario nel cuore dell’area di rigore ma manda alto sopra la traversa 20? Occasione– Bel pallone di Bastoni sul secondo palo per, che in tuffo trova la grande parata di10? Partita bloccata – Tanti duelli fisici tra le due compagini e trame di gioco spesso spezzettate Fischio ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Apostrofinho : Gli astronauti in orbita nello spazio sono in pausa e staccato ogni comunicazione con la base, per poter seguire Spezia- Udinese. - Boboj29 : Dopo 20 minuti di Spezia-Udinese si vede lontano un miglio che la partita finira' in pareggio - Bertolca10 : Classica gara delle 12.30 con lo Spezia di Italiano che ospita l'Udinese di Gotti. Lo Spezia ha stupito molto nel g… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Inizia Spezia-Udinese: segui il LIVE -