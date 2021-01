Sanremo: pubblico sì, pubblico no. Amadeus si rimetterà a Rai e Cts (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo l’alt al pubblico in sala da parte del ministro Franceschini, Amadeus non lascerà la conduzione di Sanremo Dopo il no alla presenza del pubblico all’Ariston da parte del ministro Franceschini e la decisione del direttore artistico e conduttore della kermesse sanremese che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, adesso Amadeus ha maturato in queste ore – come riferisce l’ANSA – la decisione di andare avanti. Amadeus si rimetterà alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico. Dopo settimane di tensione e di amarezza, è prevalso in Amadeus il senso di responsabilità per il ruolo che riveste. Infatti far saltare la kermesse canora significherebbe danneggiare tutte le persone che ci ... Leggi su 361magazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Dopo l’alt alin sala da parte del ministro Franceschini,non lascerà la conduzione diDopo il no alla presenza delall’Ariston da parte del ministro Franceschini e la decisione del direttore artistico e conduttore della kermesse sanremese che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, adessoha maturato in queste ore – come riferisce l’ANSA – la decisione di andare avanti.sialle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico. Dopo settimane di tensione e di amarezza, è prevalso inil senso di responsabilità per il ruolo che riveste. Infatti far saltare la kermesse canora significherebbe danneggiare tutte le persone che ci ...

