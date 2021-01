Sanremo, Fedez a rischio squalifica: la decisione della Rai (Di domenica 31 gennaio 2021) Un piccolo caso è scoppiato oggi, quando Fedez ha pubblicato per errore un video con un’anticipazione della canzone che porterà al Festival di Sanremo. Il brano, Chiamami per nome, realizzato con Francesca Michielin, è finito su Instagram, dove il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato diverse immagini della sala prove. La Rai è intervenuta sulle richieste di squalifica per l’accaduto, mentre sui social si è consumato un aspro dibattito sulla questione. Un’ombra che si aggiunge alle difficoltà di Amadeus a portare a casa questa edizione di Sanremo. Fedez rimane in gara a Sanremo Un’edizione travagliata quella di quest’anno del Festival di Sanremo, che a ogni passo falso rischia di saltare del tutto. Ad aggiungersi alla già ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Un piccolo caso è scoppiato oggi, quandoha pubblicato per errore un video con un’anticipazionecanzone che porterà al Festival di. Il brano, Chiamami per nome, realizzato con Francesca Michielin, è finito su Instagram, dove il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato diverse immaginisala prove. La Rai è intervenuta sulle richieste diper l’accaduto, mentre sui social si è consumato un aspro dibattito sulla questione. Un’ombra che si aggiunge alle difficoltà di Amadeus a portare a casa questa edizione dirimane in gara aUn’edizione travagliata quella di quest’anno del Festival di, che a ogni passo falso rischia di saltare del tutto. Ad aggiungersi alla già ...

trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - rtl1025 : ?? #Codacons: 'Esclusione immediata di #Fedez da Sanremo, o denunceremo la #RAI in procura' #Sanremo2021 - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - michela_dream : RT @_GilbiStocco: Quindi il regolamento di Sanremo è tipo il Pongoregolamento di Amici: adattabile ad ogni occasione ?? Sarebbe l’ideale ch… - sheeranobs_ : RT @amaricord: Amadeus in pieno mental breakdown con un Festival in bilico, prove imminenti, polemica sul pubblico di figuranti e come se n… -