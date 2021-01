Lombardia in zona gialla, fino a quando? Ecco le regole per entrare in zona bianca (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gennaio 2021 - Dopo il Dpcm del 16 gennaio, la Lombardia è finita in zona rossa . Ma si è trattato di un errore nel calcolo dell'indice Rt. E così, dopo una settimana, è passata in zona ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Milano, 31 gennaio 2021 - Dopo il Dpcm del 16 gennaio, laè finita inrossa . Ma si è trattato di un errore nel calcolo dell'indice Rt. E così, dopo una settimana, è passata in...

