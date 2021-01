I Santi di Lunedì 1 Febbraio 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) I Santi DEL GIORNO, 1 Febbraioda www.Santiebeati.it Santa VERDIANA Vergine e reclusaCastelfiorentino, 1182 – Castelfiorentino, 1° Febbraio 1242Verdiana nacque a Castelfiorentino da nobile famiglia, per quanto decaduta, nel 1182 ed è coetanea di san Francesco d’Assisi che, secondo la tradizione, le fece visita nel 1221 ammettendola al Terz’ordine francescano. Dopo un pellegrinaggio a Compostela, tornata a Castelfiorentino i suoi concittadini le fecero erigere una piccola cella nella quale Verdiana trascorse 34 anni. Da una piccola finestra assisteva alla Messa dell’attiguo oratorio di Sant’Antonio e parlava con i visitatori. Si racconta che nel giorno dell…www.Santiebeati.it/dettaglio/39250 San PRECORDIO EremitaVI sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/98575 Sant’ ORSO DI AOSTA ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 febbraio 2021) IDEL GIORNO, 1da www.ebeati.it Santa VERDIANA Vergine e reclusaCastelfiorentino, 1182 – Castelfiorentino, 1°1242Verdiana nacque a Castelfiorentino da nobile famiglia, per quanto decaduta, nel 1182 ed è coetanea di san Francesco d’Assisi che, secondo la tradizione, le fece visita nel 1221 ammettendola al Terz’ordine francescano. Dopo un pellegrinaggio a Compostela, tornata a Castelfiorentino i suoi concittadini le fecero erigere una piccola cella nella quale Verdiana trascorse 34 anni. Da una piccola finestra assisteva alla Messa dell’attiguo oratorio di Sant’Antonio e parlava con i visitatori. Si racconta che nel giorno dell…www.ebeati.it/dettaglio/39250 San PRECORDIO EremitaVI sec.www.ebeati.it/dettaglio/98575 Sant’ ORSO DI AOSTA ...

peppe_santi : RT @misSchianto: Febbraio che inizia con lunedì 1 e finisce con domenica 28, che benessere mentale per noi pazzi. - teoteo89784974 : @reportrai3 Mi mancheranno i lunedì sera in vostra compagnia, insieme ai soliti santi invocati dopo 2 minuti che in… - blu_eventi : RT @contattogiorgi: 'Web Radio Associazione Vitanova NavigATTori, Santi (forse), Poeti: pensieri dedicati, a cura di Silvana Guida Puntata… - gi_ovy1968 : Oh ma il lunedì tutti a raccontarsi come fossero santi e martiri...#GFVIP - EleSampa : È lunedì, tempo demmerda, Pandemia Globale, pure la notizia delle #Olimpiadi dopo spiegateme come si fa a non beste… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Lunedì Musei civici pronti: apertura a Carnevale sperando negli hotel

...Giulio Manieri Elia - Per quanto ci riguarda le Gallerie dell'Accademia riapriranno lunedì 8 ...che siamo riusciti a trattenere ancora per un pò di settimane la splendida Sacra conversazione con i Santi ...

Covid - 19, 30 gennaio 2021: a Roma 524 casi e in tutto il Lazio 1138

...4 Pontinia 4 Priverno 3 Roccagorga 3 Roccasecca dei Volsci 1 Sabaudia 3 San Felice Circeo 2 Santi ... giovedì 273, mercoledì 117 , martedì 49, lunedì 125, domenica 181 , sabato 174 , venerdì 103, ...

Calcio Estero DAZN, nel weekend Liga, FA Cup, Ligue 1 (8 - 11 Gennaio) Digital-Sat News ...Giulio Manieri Elia - Per quanto ci riguarda le Gallerie dell'Accademia riapriranno8 ...che siamo riusciti a trattenere ancora per un pò di settimane la splendida Sacra conversazione con i......4 Pontinia 4 Priverno 3 Roccagorga 3 Roccasecca dei Volsci 1 Sabaudia 3 San Felice Circeo 2... giovedì 273, mercoledì 117 , martedì 49,125, domenica 181 , sabato 174 , venerdì 103, ...