Emiliano Tortolano | choc per il calciatore | morta la figlia di 2 anni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Dramma per Emiliano Tortolano, lutto al Latina Calcio, grande il cordoglio. Un drammatico lutto ha colpito il Latina Calcio 1932, che in queste ore esprime sgomento "per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano Tortolano e della compagna Giorgia". Il dramma della bimba si è consumato all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola figlia del calciatore 31enne, cresciuto nelle giovanili della Roma, aveva soltanto 2 anni. Il presidente del Latina, la squadra, lo staff tecnico e la società sono vicini al dolore del calciatore e si dicono davvero sconvolti per l'accaduto. Da quanto si apprende, la bimba ha sempre sofferto di problemi respiratori sin dalla nascita, ...

Calcio laziale in lutto per la morte della piccola Ginevra, due anni, figlia di Emiliano Tortolano, calciatore del Latina ed ex capitano dell'Ostiamare. La bambina aveva combattuto per tutta la sua vita una dura battaglia con dei mali che la affliggevano sin dalla nascita. A soli tre mesi, la piccola Ginevra Tortolano aveva avuto una diagnosi di epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia.