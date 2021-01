Covid: folla e shopping nelle città Nessuno aspetta la zona gialla (Di domenica 31 gennaio 2021) «La zona gialla non può e non dovrà essere un tana libera tutti...» Da Milano a Napoli, passando per Venezia e Roma: la notizia del ritorno in zona gialla di molte regioni ha avuto subito come effetto ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) «Lanon può e non dovrà essere un tana libera tutti...» Da Milano a Napoli, passando per Venezia e Roma: la notizia del ritorno indi molte regioni ha avuto subito come effetto ...

repubblica : Video Bologna, sabato sera in zona universitaria: folla di giovani, come se il Covid non esista - MediasetTgcom24 : Covid, da Nord a Sud sabato sera di folla nei centri storici e nelle vie dello shopping #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, folla in centro a Milano: assembramenti in varie zona della città #milano - Patuflette : RT @MediasetTgcom24: Covid, folla in centro a Milano: assembramenti in varie zona della città #milano - LallaM40589392 : RT @repubblica: Video Bologna, sabato sera in zona universitaria: folla di giovani, come se il Covid non esista -