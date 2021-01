Colto sul fatto mentre spacciava droga: arrestato finanziere 49enne (Di domenica 31 gennaio 2021) Durante la giornata di ieri, 30 gennaio, un 49enne è stato arrestato a Formia (LT), dalla locale Guardia di Finanza e Polizia di Stato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un appuntato della Guardia di Finanza, attualmente in forza alla Scuola nautica di Gaeta, non impiegato in servizi operativi. L’arresto L’arresto è avvenuto nei pressi di Torre Mola dove poliziotti e finanzieri, impiegati in un servizio congiunto di contrasto allo spaccio di droga, hanno bloccato il 49enne poco dopo averlo notato cedere una dose ad un assuntore. Le successive attività di perquisizione hanno consentito il rinvenimento di altri quattro grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi, che l’uomo aveva nella sua disponibilità al momento dell’arresto. Nella circostanza, è stato sottoposto a sequestro il motoveicolo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 31 gennaio 2021) Durante la giornata di ieri, 30 gennaio, unè statoa Formia (LT), dalla locale Guardia di Finanza e Polizia di Stato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un appuntato della Guardia di Finanza, attualmente in forza alla Scuola nautica di Gaeta, non impiegato in servizi operativi. L’arresto L’arresto è avvenuto nei pressi di Torre Mola dove poliziotti e finanzieri, impiegati in un servizio congiunto di contrasto allo spaccio di, hanno bloccato ilpoco dopo averlo notato cedere una dose ad un assuntore. Le successive attività di perquisizione hanno consentito il rinvenimento di altri quattro grammi di cocaina, suddivisi in undici dosi, che l’uomo aveva nella sua disponibilità al momento dell’arresto. Nella circostanza, è stato sottoposto a sequestro il motoveicolo a ...

LECCE - Una corda ed una sedia nel bagno della sua scuola. Ed il tentativo di una bambina di emulare il gioco che avrebbe causato la morte lunedì scorso a Bari di una bambina di 9 anni.

