Ciclocross, Mathieu van der Poel è campione del mondo per la quarta volta. Van Aert perde la sfida tra fenomeni (Di domenica 31 gennaio 2021) Mathieu van der Poel resta sul trono iridato del Ciclocross. Il fenomeno neerlandese, negli odierni Mondiali di Ostenda 2021, ha respinto l'assalto di Wout Van Aert e si è confermato il numero uno della disciplina. I valori dei due erano vicini come non mai quest'anno e il belga aveva dalla sua anche il fatto di correre in casa. Tuttavia, il figlio e nipote d'arte, al momento del dunque, si è dimostrato, ancora una volta, superiore. Al terzo posto, a distanza siderale dai primi due, si è piazzato un altro belga, Toon Aerts, il quale ha colto il terzo bronzo consecutivo dopo quelli di Bogense e Dubendorf. La gara non era iniziata bene per van der Poel che, durante il secondo giro, a causa di una caduta, aveva perso le ruote di Van Aert.

