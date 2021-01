C’è Posta Per Te, tutti pazzi per Alessandro: il suo profilo Instagram ha una sorpresa (Di domenica 31 gennaio 2021) La quarta puntata di C’è Posta Per Te si è chiusa con una storia davvero commovente. Maurizio ha inviato la Posta ad Alessandro, suo figlio di soli 18 anni. L’uomo non è il padre biologico del ragazzino, che però gli è stato affidato da Monia, la compagna morta qualche anno fa. “Maria io lo amo più di quanto ami me stesso“, ha confessato Maurizio con gli occhi lucidi di commozione. (chiaro esempio che non è necessario avere gli stessi geni per essere ottimi genitori). Già questi ingredienti bastano a rendere questa una delle storie più strappalacrime di questa nuova stagione. Alessandro è stato chiamato per ricevere una sorpresa, in studio infatti c’era il suo campione del cuore, Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla madre. Il calciatore della Roma ha regalato al fan un computer e un assegno con una cifra ... Leggi su biccy (Di domenica 31 gennaio 2021) La quarta puntata di C’èPer Te si è chiusa con una storia davvero commovente. Maurizio ha inviato laad, suo figlio di soli 18 anni. L’uomo non è il padre biologico del ragazzino, che però gli è stato affidato da Monia, la compagna morta qualche anno fa. “Maria io lo amo più di quanto ami me stesso“, ha confessato Maurizio con gli occhi lucidi di commozione. (chiaro esempio che non è necessario avere gli stessi geni per essere ottimi genitori). Già questi ingredienti bastano a rendere questa una delle storie più strappalacrime di questa nuova stagione.è stato chiamato per ricevere una, in studio infatti c’era il suo campione del cuore, Nicolò Zaniolo, accompagnato dalla madre. Il calciatore della Roma ha regalato al fan un computer e un assegno con una cifra ...

Gazzetta_it : #Roma #Zaniolo a 'C'è posta per te' regala a un tifoso le scarpe... dell'infortunio - zazoomblog : C’è posta per te: “5 anni senza di te” Anna a suo figlio - #posta #senza #figlio - zazoomblog : C’è Posta per Te Almerinda cerca il suo Fausto: il primo bacio l’ha dato lui riuscirà a rivederlo? - #Posta… - infoitcultura : Zaniolo e l'ossessione per la Lazio: l'uscita a vuoto a C'è Posta per te - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 ospiti quarta puntata stasera Morandi e Zaniolo FOTO - #Posta #ospiti #quarta #puntata… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay