Avellino-Viterbese, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 31 gennaio 2021) Per la 21esima giornata del girone C di Serie C, allo stadio Partenio di Avellino va in scena Avellino-Viterbese alle ore 15:00. Il momento dell’Avellino I padroni di casa sono in ottima forma: 4 risultati utili consecutivi con 5 gol segnati e solo 1 subito (nel pareggio per 1-1 contro il Teramo), terzo posto in classifica con 34 punti e terzo miglior attacco del girone con 29 reti segnate. Con la Ternana che appare invincibile, la squadra di Piero Braglia è troppo lontana dalla vetta per poter impensierire gli umbri, ormai scappati a +15. Resta difficile ma più fattibile la seconda posizione del Bari, a +7, ieri uscito sconfitto 2-1 da Teramo. Il momento della Viterbese Più complicata la situazione degli ospiti nonostante l’ottimo pareggio di mercoledì contro il Catanzaro. I laziali, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Per la 21esima giornata del girone C di Serie C, allo stadio Partenio diva in scenaalle ore 15:00. Il momento dell’I padroni di casa sono in ottima forma: 4 risultati utili consecutivi con 5 gol segnati e solo 1 subito (nel pareggio per 1-1 contro il Teramo), terzo posto in classifica con 34 punti e terzo miglior attacco del girone con 29 reti segnate. Con la Ternana che appare invincibile, la squadra di Piero Braglia è troppo lontana dalla vetta per poter impensierire gli umbri, ormai scappati a +15. Resta difficile ma più fattibile la seconda posizione del Bari, a +7, ieri uscito sconfitto 2-1 da Teramo. Il momento dellaPiù complicata la situazione degli ospiti nonostante l’ottimo pareggio di mercoledì contro il Catanzaro. I laziali, ...

