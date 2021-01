Affitti da pagare e ristori fermi, la dura vita delle palestre di Olbia: 'Difficile sopravvivere' (Di domenica 31 gennaio 2021) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Cucina economica o cucina ecologica, come scegliere… Entusiasmo e grandi novità per ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 31 gennaio 2021) (Visited 93 times, 93 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano die… Cucina economica o cucina ecologica, come scegliere… Entusiasmo e grandi novità per ...

GianzDav : @ostvest @GabrieleIuvina1 Ti sta scrivendo che non condivide la flat tax sugli affitti e che se uno a 10 appartamen… - Matteo07294851 : @Debora92992943 Io sono dalla parte di tutti i negozianti italiani, di quelli che devono pagare affitti e bollette… - ignahc : Si non sto a pagare due affitti , due utenze luce internet e via dicendo, mi arrangio per dormire e per mangiare un… - umanesimo : @roberto27069042 @Confedilizia_ Tasse sulle case sfitte così che finiscano sul mercato e calino i prezzi. Affitti s… - az0068 : @andrearossi76 @Deputatipd @pdnetwork parli proprio tu del partito democratico! siete campioni nel non rispettare i… -