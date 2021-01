Video/ Torino Fiorentina (1 - 1) gol e highlights. I viola resistono in 9 (Serie A)

(Di sabato 30 gennaio 2021) Si passa solo dal lavoro quotidiano '. Per Cesare Prandelli laha superato un esame di maturità restando imbattuta in doppia inferiorità numerica: ' Difficile commentare gli ultimi minuti, ...

Dopo il Benevento, stavolta ilriacciuffa sul pari anche la Fiorentina , ma può rammaricarsi per la doppia superiorità numerica non sfruttata, come possiamo vedere nelFiorentina. Ilprova ad iniziare il match con la giusta aggressività, la Fiorentina però prende rapidamente il sopravvento, al 9 si rende pericoloso Biraghi con un sinistro che si ...Alle prime ore dell'alba di ieri, il personale della Squadra Mobile di, con l'ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine , ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale del capoluogo piemontese su richiesta della ...27/01/2021 16:12: La Appendino condannata a 1 anno,6 mesi: La Appendino condannata a 1 anno,6 mesi La sindaca di Torino, Chiara Appendino (M5S), è stata condannata a un anno e se ...La Viola controlla il match dall’inizio, dopo mezzora Di Bello non vede un rigore per i granata. Nella ripresa segna Ribery, pari del Gallo all’88' ...