Uccise dal Covid in 10 giorni | addio alla prof Lucia e sua mamma Una città sotto choc | “Ci mancherai”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nocera, la comunità scolastica piange la prematura scomparsa dellaessoressa di matematica. Si chiamavaDe Costanza, la docente dell’Istituto comprensivo Amendola di Sarno.lascia per sempre la sua grande famiglia scolastica all’età di 57 anni. Muore pochidopo la madre, affetta anche lei da. A Nocera Superiore si sono tenute le esequie della 57enne. La parrocchia Santa Maria degli Angeli di Nocera Superiore ha accolto quanti conoscevano. Un ultimo saluto a quella docente di matematica sempre circondata da stima e affetto. Ilnon ha guardato in faccia nessuno, disseminando dolore nella famiglia di, che lo scorso 13 gennaio ha dovuto affrontare il lutto della madre della De Costanza, ...

Il Mattino

Non ce l'ha fatta Lucia De Costanza, 57 anni, a sconfiggere il covid . Dieci giorni fa il virus aveva ucciso la sua mamma . Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità della città di Sarno in ...