Stefano Bettarini distrugge Alda D’Eusanio | veleno al quadrato

(Di sabato 30 gennaio 2021)prosegue con le frecciatine nei confronti del ‘Grande Fratello Vip’, stavolta la vittima è(Instagram)Il ‘Grande Fratello Vip’ è ormai entrato nella sua fase finale. Ieri è andata in onda l’ultima puntata di questa settimana (tornato il doppio appuntamento, lunedì e venerdì) e cosi altre dinamiche hanno fatto capolino all’interno della casa di cinecittà. Dalla storia di Rosalinda e Giuliano, passando per il triangolo Parietti-Ruta-Delon, fino ad arrivare alla storia di Andrea Zenga ed il confronto con papà Walter. Insomma, nonostante la longevità del programma e la stanchezza dei concorrenti, sono ancora milioni gli italiani incollati alla televisione. Leggi qui —>...

trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - flamanc24 : RT @trash_italiano: Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - _bofonchia : RT @leeviiosa: Alexa play “Madosca, madoschina, madoschella” by Stefano Bettarini #tzvip - leeviiosa : Alexa play “Madosca, madoschina, madoschella” by Stefano Bettarini #tzvip - Stellin44639826 : RT @trash_italiano: Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bettarini

Today.it

...Carmassi Bientina PI PAOLO Omoboni Borgo San Lorenzo FI NICOLA Benini Bucine AR DANIELE...Comano MS Marco Remaschi Coreglia Antelminelli LU THOMAS D'ADDONA Crespina Lorenzana PI...? No. Stiamo parlando di Antonio Zequila il cui racconto possiamo riprendere da Libero Quotidiano : "Se c'è stata un flirt? Sì. Diversi mesi fa e prima del Grande Fratello Vip, ...Isola dei famosi: tutte le novità che non puoi perderti. Scopri tanti articoli e approfondimenti legati al tema Isola dei famosi su Nanopress.it.Tommaso affronta Giulia dopo la sua scelta di non mandarlo in finale. Anche Dayane si schiera dalla parte di Tommaso ...