Snowboard | slalom parallelo Mosca 2021 | terzo posto per Coratti | ottava Ochner tra le donne

(Di sabato 30 gennaio 2021) Edwinconquista il suo decimo podio in carriere in Coppa del mondo nellodi, classificandosi al; sconfitto nella smal final l’austriaco Alexander Payer. Prima posizione per il padrone di casa Dmitry Karlagachev, arrivato davanti allo sloveno Zan Kosir. Gli azzurri Aaron March e Daniele Bagozza chiudono rispettivamente al quinto al settimo, mentre Maurizio Bormolini è decimo. La classifica di specialità dopo due prove vede March al comando con 145 punti davanti a Karlagachev con 129 e a Payer con 86. Tra lel’austriaca Daniela Ulbing si impone sulla russa Sofia Nadyrshina e la tedesca Ramona Hofmeister,Nadyache si è arrampicata fino ai quarti di ...

... 2 medaglie: 1 argento (supergigante a Åre 2019) 1 bronzo (gigante a Sankt Moritz 2017) ... E, scusate se è poco! Non dimentichiamo , poi, che insieme a Michela Moioli - specialità :...... il moenese Cristian Deville, vincitore dellodi Kitzbühel: ci si può godere il filmato ... lo spettacolare Skitour Panorama, sei snowpark per gli sciatori amanti del fun sci e. ...Snowboard, slalom parallelo Mosca 2021: terzo posto per Edward Coratti, ottava Nadia Ochner tra le donne. Aaron March in testa alla classifica di specialità ...Decimo podio in carriera per Edwin Coratti in Coppa del mondo nello slalom parallelo di Mosca. Il trentenne altoatesino tesserato per le Fiamme Oro Moena si è classificato al terzo posto, battendo nel ...