"Siamo pronti a tutto". Anche a perdere la dignità: a cosa si riduce per il potere, per Zinga il punto più basso (Di sabato 30 gennaio 2021) “Per noi è possibile farlo (un nuovo governo Conte, ndr), ci sono le condizioni. Ancora una volta faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo”. Parole di Nicola Zingaretti, che come di consueto ci è fermato a fare la sua dichiarazione alla stampa dopo l'incontro con Roberto Fico, incaricato da Sergio Mattarella di “esplorare” la possibilità di ricostruire la maggioranza giallorossa attorno a Giuseppe Conte. Il Pd non si smentisce mai e ovviamente non ha alcuna intenzione di lasciare l'esecutivo: ormai ci ha fatto il callo a governare senza essere eletto… Quello che Vito Crimi aveva poco prima definito come “cronoprogramma dettagliato” da far firmare a tutti, per Zingaretti è un “programma di fine legislatura”: nella sostanza è la stessa cosa, solo che il segretario dei dem ha fatto demagogia facendo finta che tale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) “Per noi è possibile farlo (un nuovo governo Conte, ndr), ci sono le condizioni. Ancora una volta faremo diper raggiungere l'obiettivo”. Parole di Nicolaretti, che come di consueto ci è fermato a fare la sua dichiarazione alla stampa dopo l'incontro con Roberto Fico, incaricato da Sergio Mattarella di “esplorare” la possibilità di ricostruire la maggioranza giallorossa attorno a Giuseppe Conte. Il Pd non si smentisce mai e ovviamente non ha alcuna intenzione di lasciare l'esecutivo: ormai ci ha fatto il callo a governare senza essere eletto… Quello che Vito Crimi aveva poco prima definito come “cronoprogramma dettagliato” da far firmare a tutti, perretti è un “programma di fine legislatura”: nella sostanza è la stessa, solo che il segretario dei dem ha fatto demagogia facendo finta che tale ...

AntoVitiello : #Maldini: '#Ibrahimovic? Capita di litigate, brutto da vedere, ma deve finire lì. Siamo pronti a difendere in quals… - matteosalvinimi : Come buttare via altri soldi. Dopo le mascherine cinesi superpagate e gli inutili banchi con le rotelle, ecco le “p… - Agenzia_Ansa : 'Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza per dare al Paese un… - aribaus : RT @saveriocamba: 'Noi siamo pronti a difendere il nostro calciatore in ogni modo. Soprattutto se si tirasse in ballo il razzismo che non h… - ComEroe : RT @Agenzia_Ansa: 'Siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze che hanno composto la maggioranza per dare al Paese un #gover… -