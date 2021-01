Si sblocca il Tfr degli statali Durigon | ci sono voluti quasi due anni | è assurdo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 30 gennaio 2021) I dipendenti pubblici finalmente potranno ottenere l'anticipo della buonuscita. Era ora. Cidueper varare i relativi decreti attuativi e mettere la relativa macchina burocratica in azione. E ora è lo stesso dipartimento della Funzione pubblica ora a sollecitare le diverse amministrazioni a comunicare all’Inps (gestore di uno specifico Fondo) i dati relativi al proprio personale collocato in pensione, consentendo all’ente previdenziale di rilasciare la certificazione di diritto al trattamento entro 90 giorni dalla domanda. Parliamo dell'anticipo del Tfs/Tfr (Trattamento di fine servizio/fine rapporto) ovvero la possibilità per i lavoratori della pubblica amministrazione, in questo caso, di richiedere l’anticipo di una quota del proprio trattamento di fine servizio entro la cifra massima di 45 ...