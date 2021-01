Si: Fratoianni, 'non ci sciogliamo, discutere prospettiva Leu' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Sinistra italiana nasce in un contesto molto diverso da quello attuale. E sul piano più immediatamente legato all'iniziativa politica questo Congresso segna una svolta, un aggiornamento di linea di cui dobbiamo misurare fino in fondo il peso". Lo ha affermato il portavoce del partito, Nicola Fratoianni, aprendo il secondo congresso. "Già prima del governo giallo-verde, di fronte alla concreta possibilità di un immediato ritorno alle urne, la discussione nei Gruppi parlamentari di Leu -ha ricordato Fratoianni- fotografa una profonda divergenza sul che fare. Ed è li, che si inceppa prima ancora che su altro il processo di consolidamento di quella esperienza. Per questo, dal congresso ci rivolgiamo con chiarezza e disponibilità alle compagne e ai compagni di Articolo1. Oggi, la questione che ci interessa riguarda ciò che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Sinistra italiana nasce in un contesto molto diverso da quello attuale. E sul piano più immediatamente legato all'iniziativa politica questo Congresso segna una svolta, un aggiornamento di linea di cui dobbiamo misurare fino in fondo il peso". Lo ha affermato il portavoce del partito, Nicola, aprendo il secondo congresso. "Già prima del governo giallo-verde, di fronte alla concreta possibilità di un immediato ritorno alle urne, la discussione nei Gruppi parlamentari di Leu -ha ricordato- fotografa una profonda divergenza sul che fare. Ed è li, che si inceppa prima ancora che su altro il processo di consolidamento di quella esperienza. Per questo, dal congresso ci rivolgiamo con chiarezza e disponibilità alle compagne e ai compagni di Articolo1. Oggi, la questione che ci interessa riguarda ciò che ...

