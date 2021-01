Serie A, Sampdoria-Juventus 0-0 (LIVE). Il Milan vince a Bologna (Di sabato 30 gennaio 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. In campo Milan, Juventus e Inter. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata prosegue con tre partite in calendario. Serie A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-Milan 1-2Sampdoria-Juventus (ore 18)Inter-Benevento (ore 20.45) Serie ASerie A, Sampdoria-Juventus LIVE Sampdoria-Juventus ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. In campoe Inter. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 30 gennaio. Dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina, la ventesima giornata prosegue con tre partite in calendario.A, i risultati di sabato 30 gennaio Di seguito i risultati diA di sabato 30 gennaio, sfide valide per la ventesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)1-2(ore 18)Inter-Benevento (ore 20.45)A,...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - SkySport : Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari - tuttosport : #Sampdoria-#Juve, la probabile formazione di #Pirlo ?? - TifosiBN : #Chiellini scherza con #Quagliarella ???????? - srfnyvan : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ? -