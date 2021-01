LIVE Sci di fondo, Mass start Falun in DIRETTA: vince Bolshunov su Golberg e Klaebo, sesto Franceso De Fabiani! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma ed i pettorali di partenza 14:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa Mass start da Falun e vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:14 Attenzione a Klaebo per la sprint di domani, il norvegese ha mostrato un ottimo stato di forma e batterlo sarà tutt’altro che facile. 14:12 Gara da punto esclamativo per Alexander Bolshunov che, nonostante una caduta, è riuscito a riportarsi sotto e a vincere una gara che sembrava ormai persa, il russo allunga sempre di più nella classifica generale di Coppa del Mondo, che di fatto è come se avesse già vinto. 14:10 Ottima gara per gli azzurri: De Fabiani raccoglie un’importante sesta piazza, Salvadori è riuscito a strappare ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma ed i pettorali di partenza 14:15 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questadae vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:14 Attenzione aper la sprint di domani, il norvegese ha mostrato un ottimo stato di forma e batterlo sarà tutt’altro che facile. 14:12 Gara da punto esclamativo per Alexanderche, nonostante una caduta, è riuscito a riportarsi sotto e are una gara che sembrava ormai persa, il russo allunga sempre di più nella classifica generale di Coppa del Mondo, che di fatto è come se avesse già vinto. 14:10 Ottima gara per gli azzurri: De Fabiani raccoglie un’importante sesta piazza, Salvadori è riuscito a strappare ...

