CorriereQ : Flop Everton: Ancelotti crolla in casa contro il Newcastle - sportli26181512 : L’Everton di Ancelotti ko in casa contro il Newcastle: La doppietta di Wilson stende il tecnico italiano e lo allon… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - L'Everton di Ancelotti cade contro il Newcastle - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - L'Everton di Ancelotti cade contro il Newcastle - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - L'Everton di Ancelotti cade contro il Newcastle -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Ancelotti

Prima il pari casalingo contro il Leicester, ora il ko con il Newcastle . Carlonon sta vivendo il migliore dei momenti. Il suoè crollato nel finale sotto i colpi di Callum Wilson , autore della doppietta (73' e 93') che ha deciso il match. James Rodriguez non ...La partita che doveva riportare l'in zona Europa si rivela una disfatta: la squadra di Carloperde 2 - 0 in casa con il Newcastle. La doppietta di Wilson (73' e 93') riporta il sorriso in un club reduce da una ...Everton-Newcastle | Ancelotti: “Sono deluso per questa sconfitta” - Everton-Newcastle | Ancelotti: “Sono deluso per questa sconfitta” ...La partita Everton - Newcastle di Sabato 30 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 21° giornata di Premier League ...