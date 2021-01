Juventus, un problema per Pirlo (Di sabato 30 gennaio 2021) Chiunque prima o poi deve fare i conti e piegarsi alla legge implacabile dei numeri, nessuno escluso. In questo momento particolarmente delicato per la squadra bianconera, mentre ci si avvicina al giro di boa della prima parte di stagione, è giusto analizzare dal punto di vista statistico la compagine di Pirlo. LEGGI ANCHE: Juventus, "La maglia numero 10 non è per tutti" La Juventus è la difesa meno battuta della serie A con 18 reti subite, insieme al Verona di Juric, ed è riuscita ad andare in gol 37 volte. In totale, considerando tutte le competizioni, ha segnato 58 gol e ne ha subiti 24. Juventus, il problema delle palle inattive Allianz Stadium, stadio della Juventus (@imagephotoagency)Ma c’è un numero che balza subito all’occhio i gol su situazioni da palla inattiva sono stati ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Chiunque prima o poi deve fare i conti e piegarsi alla legge implacabile dei numeri, nessuno escluso. In questo momento particolarmente delicato per la squadra bianconera, mentre ci si avvicina al giro di boa della prima parte di stagione, è giusto analizzare dal punto di vista statistico la compagine di. LEGGI ANCHE:, "La maglia numero 10 non è per tutti" Laè la difesa meno battuta della serie A con 18 reti subite, insieme al Verona di Juric, ed è riuscita ad andare in gol 37 volte. In totale, considerando tutte le competizioni, ha segnato 58 gol e ne ha subiti 24., ildelle palle inattive Allianz Stadium, stadio della(@imagephotoagency)Ma c’è un numero che balza subito all’occhio i gol su situazioni da palla inattiva sono stati ...

FBiasin : 'In caso di mancata cessione la #Juventus valuta il reintegro di #Khedira'. E il problema non la saggia ipotesi di… - intenditore11 : RT @mefisto94_: La Juventus ha fatto 40 milioni di plusvalenza con 3 giovani della primavera ma per Gravina il problema principale del calc… - BiancoRossi1979 : RT @mefisto94_: La Juventus ha fatto 40 milioni di plusvalenza con 3 giovani della primavera ma per Gravina il problema principale del calc… - CalvanoEnrico : RT @mefisto94_: La Juventus ha fatto 40 milioni di plusvalenza con 3 giovani della primavera ma per Gravina il problema principale del calc… - CattaDario : RT @FBiasin: 'In caso di mancata cessione la #Juventus valuta il reintegro di #Khedira'. E il problema non la saggia ipotesi di reintegro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus problema Morata sostituito in Juventus-SPAL: taglio alla caviglia Goal.com La situazione in attacco della SPAL si sta complicando ulteriormente

Tra infortuni e mercato Pasquale Marino si ritrova con un reparto d'attacco ai minimi termini alla vigilia della sfida contro la miglior difesa del campionato. Domenica contro il Monza non ci saranno ...

Cagni: "Il Napoli ha una grande sfortuna, problema grosso"

L'allenatore Gigi Cagni si è soffermato sul momento che vive la squadra di Gattuso: 'Nemmeno la Juventus ha un leader'.

Tra infortuni e mercato Pasquale Marino si ritrova con un reparto d'attacco ai minimi termini alla vigilia della sfida contro la miglior difesa del campionato. Domenica contro il Monza non ci saranno ...L'allenatore Gigi Cagni si è soffermato sul momento che vive la squadra di Gattuso: 'Nemmeno la Juventus ha un leader'.