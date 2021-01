Ipotesi Governo del Presidente, è corsa a tre. Spunta l’ipotesi Dago (Di sabato 30 gennaio 2021) Sulle Ipotesi di Governo ormai ci si spreca, ma con l’Out-out di Di Battista prende quota l’idea di un Governo del Presidente Conte ci spera ancora, ma non avere un partito ora lo condanna. Infatti essere di fatto fuori dai partiti di maggioranza comincia ad essere una carta a lui avversa, e lo si capisce ora che è stato escluso sia dalla dialettica del Partito Democratico che da quella del Movimento Cinque Stelle. Dopo giorni di sostegno dichiarato, ecco che le forze di maggioranza cominciano a sbrigarsi i conti interni. Nel Movimento il nome di Matteo Renzi sembrerebbe far arrabbiare una frangia, quella di Alessandro Di Battista che sarebbe disposto addirittura alle urne pur di non cedere. Il Partito Democratico invece potrebbe muoversi dal nome del capo dell’esecutivo uscente. Sarebbe si una ... Leggi su chenews (Di sabato 30 gennaio 2021) Sullediormai ci si spreca, ma con l’Out-out di Di Battista prende quota l’idea di undelConte ci spera ancora, ma non avere un partito ora lo condanna. Infatti essere di fatto fuori dai partiti di maggioranza comincia ad essere una carta a lui avversa, e lo si capisce ora che è stato escluso sia dalla dialettica del Partito Democratico che da quella del Movimento Cinque Stelle. Dopo giorni di sostegno dichiarato, ecco che le forze di maggioranza cominciano a sbrigarsi i conti interni. Nel Movimento il nome di Matteo Renzi sembrerebbe far arrabbiare una frangia, quella di Alessandro Di Battista che sarebbe disposto addirittura alle urne pur di non cedere. Il Partito Democratico invece potrebbe muoversi dal nome del capo dell’esecutivo uscente. Sarebbe si una ...

fattoquotidiano : Lombardia, Fratoianni: “Troppi disastri e brutte figure, governo prenda in considerazione l’ipotesi di commissariar… - fattoquotidiano : Governo, Landini a La7: “Folle l’ipotesi di andare al voto, mi auguro prevalga buonsenso. Scelta di Renzi? Incompre… - petergomezblog : Dimissioni Conte, domani il premier va al Colle: ipotesi nuovo incarico. M5s e Pd riuniscono i ministri. Gentiloni:… - LaCroceQuotid : (segue) A pag.1 de #LaCroce di #oggi #sabato #30gennaio 2021: 3?? #CrisiGoverno: rivolta nel #M5S all'ipotesi di… - SommellaRoberto : RT @MilanoFinanza: Cinque giorni per trovare un governo, con 500 morti ogni 24 ore per #Covid, i #vaccini razionati e migliaia di imprese c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ipotesi Governo Governo Conte ter, Renzi alza ancora il prezzo. E vuole la testa di Rocco Casalino

A fine serata sul taccuino di resta annotato quel passaggio colto nell'incontro con la folta delegazione del centrodestra e che ha ripetuto poco dopo davanti ai taccuini. L'ipotesi di un governo istituzionale 'se non si andrà al voto' non viene esclusa e in un certo senso si salda con le preoccupazioni per la tenuta del Paese che esprime il Presidente della Repubblica al ...

Elezioni comunali a Napoli, la crisi di governo spinge Amendola a Palazzo San Giacomo

Governo, dal Conte ter al governo istituzionale: tutti gli scenari e le ipotesi Draghi, Cottarelli o Cartabia Ci sono tutte le condizioni politiche per costruire una base ampia, dal momento che nelle ...

Crisi, ipotesi governo istituzionale, ma prima Fico esploratore Il Messaggero Ipotesi Governo del Presidente, è corsa a tre. Spunta l’ipotesi Dago

Sulle ipotesi di governo ormai ci si spreca, ma con l'Out-out di Di Battista prende quota l'idea di un Governo del Presidente ...

Ipotesi governo Draghi, Mara Carfagna: “Centrodestra si dica disponibile”

Roma – “Tra un Conte ter e le elezioni sinceramente anche io scelgo il ritorno alle urne”. Così Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervistata da ‘La Repubblica’.

A fine serata sul taccuino di resta annotato quel passaggio colto nell'incontro con la folta delegazione del centrodestra e che ha ripetuto poco dopo davanti ai taccuini. L'di unistituzionale 'se non si andrà al voto' non viene esclusa e in un certo senso si salda con le preoccupazioni per la tenuta del Paese che esprime il Presidente della Repubblica al ..., dal Conte ter alistituzionale: tutti gli scenari e leDraghi, Cottarelli o Cartabia Ci sono tutte le condizioni politiche per costruire una base ampia, dal momento che nelle ...Sulle ipotesi di governo ormai ci si spreca, ma con l'Out-out di Di Battista prende quota l'idea di un Governo del Presidente ...Roma – “Tra un Conte ter e le elezioni sinceramente anche io scelgo il ritorno alle urne”. Così Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, intervistata da ‘La Repubblica’.